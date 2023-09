EUA devolveu milhares de tábuas de argila antigas, diz Irã

436

O Irã anunciou que milhares de tábuas de argila antigas que datam do Império Persa Aquemênida (550-330 a.C) foram restituídas pelos Estados Unidos nesta semana, após um longo processo judicial.



"As tábuas aquemênidas confiscadas pelo governo americano foram restituídas ao país", informou a Presidência do Irã em um comunicado publicado na noite de quinta-feira (21).



As 3.506 peças foram levadas ao Irã no mesmo avião que levou a delegação de Teerã que participou da Assembleia Geral da ONU em Nova York.



"Esperamos que o restante das tábuas seja restituído o quanto antes", declarou o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, na quinta-feira, em seu retorno de Nova York.



Essas peças foram encontradas nas ruínas de Persépolis, a capital do Império Persa Aquemênida, que governou o sul do Irã entre os séculos VI e IV a.C.



Os documentos mostram como estavam organizadas a sociedade e sua economia e constituem o quinto conjunto de obras já devolvido à República Islâmica.



As tábuas foram enviadas para o Irã por um instituto pertencente à Universidade de Chicago.



Na década de 1930, tal instituição recebeu em empréstimo 30.000 peças de argila, ou de fragmentos, encontrados em Persépolis para sua pesquisa, informaram os meios de comunicação iranianos.



A maioria foi devolvida entre 1948 e 2004, mas o resto ficou nos Estados Unidos depois que os sobreviventes americanos de um ataque em Israel atribuído ao grupo palestino Hamas abriram um processo.



As vítimas acusaram o Irã de apoiar o grupo armado e pediram o confisco das tábuas e sua venda para pagar uma indenização imposta ao Irã de 71,5 milhões de dólares (R$ 351,6 milhões na cotação do dia).



O processo terminou em 2018, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou a apreensão dos artefatos, mas a reimposição das sanções de Washington a Teerã complicou a restituição.