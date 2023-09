436

A Crimeia foi atingida por um ciberataque "sem precedentes" contra seus provedores de internet, informou nesta sexta-feira (22) um funcionário do governo local russo, horas após um bombardeio ucraniano atingir o quartel-general da frota russa no Mar Negro, nesta península ucraniana anexada por Moscou.



"Ciberataque sem precedentes contra os provedores de internet da Crimeia. Estamos corrigindo os cortes de internet na península", informou no Telegram Oleg Kriuchkov, conselheiro da autoridade designada por Moscou neste território, sem especificar se o ataque está relacionado com os bombardeios.