Verstappen lidera segundo treino livre do GP de F1 do Japão

O holandês Max Verstappen (Red Bull) fez a volta mais rápida na segunda sessão de treino livre do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão, esta sexta-feira no circuito Suzuka.



Depois registrar a volta mais rápida na primeira sessão (1:31.647), o bicampeão do mundo conseguiu melhorar o tempo (1:30.688) na segunda sessão.



O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o segundo mais rápido do dia, com 1:31.008.



- Segunda sessão de treinos livres:



Max Verstappen Bull) 1:30.688 (19 voltas)



Charles Leclerc 1:31.008 (23)



Lando Norris 1:31.152 (22)



Carlos Sainz Jr 1:31.237 (22)



George Russell 1:31.328 (22)



Fernando Alonso Martin-Mercedes) 1:31.492 (22)



Alexander Albon 1:31.555 (23)



Oscar Piastri 1:31.662 (22)



Sergio Pérez Bull) 1:31.710 (24)



Valtteri Bottas Romeo-Ferrari) 1:31.739 (22)



Lance Stroll Martin-Mercedes) 1:31.771 (22)



Esteban Ocon 1:31.794 (22)



Nico Hülkenberg 1:31.797 (24)



Lewis Hamilton 1:31.829 (21)



Liam Lawson Bull) 1:32.141 (23)



Zhou Guanyu Romeo-Ferrari) 1:32.165 (16)



Kevin Magnussen 1:32.169 (23)



Yuki Tsunoda Bull) 1:32.178 (26)



Pierre Gasly 1:32.179 (22)



Logan Sargeant 1:32.320 (25)