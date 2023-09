Franceses condenados pelo assassinato de motorista que exigiu o uso de máscara

436

Dois homens foram condenados na quinta-feira a 15 e 13 anos de prisão pelo espancamento até a morte de um motorista de ônibus em 2020 na cidade francesa de Bayonne, depois que ele não permitiu que a dupla embarcasse no veículo sem máscara durante a pandemia de covid-19.



Wyssem Manai e Maxime Guyennon, de 25 anos, foram condenados por um tribunal no departamento Pirineus-Atlânticos, sudoeste da França.



Os dois foram julgados pelo espancamento que provocou a morte de Philippe Monguillot, o motorista de 59 anos, em 5 de julo de 2020.



O motorista teve um primeiro problema com a dupla no pagamento da passagem e depois outra discussão devido ao uso da máscara.



Depois que o motorista deu uma cabeçada em um deles, os dois atacaram Monguillot com socos e chutes. A vítima ficou gravemente ferida e morreu cinco dias depois no hospital.