PSG e Olympique fazem clássico no Francês; Monaco defende liderança contra o Nice

Separados por apenas dois pontos na tabela, o líder Monaco e o Nice (3º) fazem confronto direto sexta-feira (22), pela sexta rodada do Campeonato Francês, cujo ponto alto será o Clássico de domingo entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, no Parque dos Príncipes.



Adi Hütter, técnico do Monaco, assume o desequilíbrio ofensivo de sua proposta, escalando a equipe no esquema 3-4-2-1: "Nosso estilo de jogo é um pouco arriscado, sofremos muitos gols, mas também marcamos 15. Isso não quer dizer que eu estou feliz, é preciso ter mais concentração".



Com marcação pressão, capacidade para jogar em espaço curto e atrair o adversário, o técnico do Nice, Francesco Farioli, de apenas 34 anos, também defende a liberdade ofensiva.



"A motivação é excelente, esta vontade de trabalhar uns pelos outros, de lutar juntos, se soma à preparação tática e estratégica", disse Farioli após a vitória sobre o PSG por 3 a 2 no último fim de semana.



Após esta derrota, o atual campeão reagiu imediatamente batendo em casa o Borussia Dortmund por 2 a 0, na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



O renovado PSG parece começar a assimilar as ideias táticas do técnico Luis Enrique, que manteve a pressão na saída de bola adversária e o jogo de posse em alta velocidade.



Agora o desafio será contra um rival histórico, o Olympique de Marselha, que viveu semana turbulenta, após a saída do técnico Marcelino devido a uma crise interna provocada pelos vínculos do clube com os grupos de torcidas organizadas.



O Olympique vai para o jogo sob as ordens do interino Jacques Abardonado, que dirigiu a equipe no empate em 3 a 3 desta quinta-feira com o Ajax pela Liga Europa.



O time de Marselha ocupa a quarta posição na tabela, com um ponto à frente do PSG.



Surpresa neste início de temporada, o Brest, vice-líder com 10 pontos, recebe o Lyon (16º), que luta para se afastar da zona de rebaixamento.



-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



(16h00) Monaco - Nice



- Sábado:



(12h00) Nantes - Lorient



(16h00) Brest - Lyon



- Domingo:



(08h00) Metz - Strasbourg



(10h00) Le Havre - Clermont-Ferrand FC



Lens - Toulouse



(12h05) Montpellier - Rennes



(15h45) PSG - Olympique de Marselha



- Terça-feira:



(16h00) Lille - Reims



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 11 5 3 2 0 15 7 8



2. Brest 10 5 3 1 1 7 6 1



3. Nice 9 5 2 3 0 7 4 3



4. Olympique de Marselha 9 5 2 3 0 7 4 3



5. PSG 8 5 2 2 1 10 6 4



6. Lille 8 5 2 2 1 7 7 0



7. Metz 8 5 2 2 1 7 9 -2



8. Rennes 7 5 1 4 0 10 6 4



9. Reims 7 5 2 1 2 9 7 2



10. Strasbourg 7 5 2 1 2 6 8 -2



11. Le Havre 6 5 1 3 1 8 6 2



12. Lorient 6 5 1 3 1 7 7 0



13. Toulouse 6 5 1 3 1 5 6 -1



14. Montpellier 5 5 1 2 2 9 9 0



15. Nantes 5 5 1 2 2 6 8 -2



16. Lyon 2 5 0 2 3 3 10 -7



17. Clermont-Ferrand FC 1 5 0 1 4 4 10 -6



18. Lens 1 5 0 1 4 4 11 -7