Líder Inter e lanterna Empoli fazem duelo de extremos no Campeonato Ialiano

Quatro dias depois do empate com a Real Sociedad em 1 a 1 na Liga dos Campeões, a líder Inter de Milão visita o lanterna Empoli no domingo (24), pela quinta rodada do Campeonato Italiano.



O último colocado da tabela não parece um grande obstáculo para uma Inter inspirada, que mantém 100% de aproveitamento na Serie A e que no último fim de semana goleou o rival Milan por 5 a 1, em San Siro.



Enquanto o time 'nerazzurro' tem quatro vitórias em quatro jogos, o Empoli ainda não pontuou no campeonato e sequer marcou gols. Por tudo isso, um resultado que não seja uma vitória interista, inclusive com facilidade, pode ser considerado uma enorme surpresa.



A Inter chega a este fim de semana com dois pontos de vantagem sobre o segundo colocado, a Juventus, que tem um jogo teoricamente acessível, contra o Sassuolo (17º).



Já o Milan (3º), que na Liga dos Campeões estreou com um empate sem gols contra o Newcastle, precisa reagir após a goleada sofrida no clássico. Neste sábado, o time recebe o Hellas Verona (9º) e pode ter como desfalque o goleiro Mike Maignan, que se lesionou no jogo de terça-feira contra os ingleses.



Único clube italiano que venceu nesta semana na primeira rodada da Champions (2 a 1 sobre o Braga), o Napoli (5º) será outro dos focos de atenção na quinta rodada da Serie A.



O atual campeão já está cinco pontos atrás da Inter e não pode tropeçar em sua visita ao Bologna (11º), no domingo.



-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



(13h30) Salernitana - Frosinone



(15h45) Lecce - Genoa



- Sábado:



(10h00) Milan - Hellas Verona



(13h00) Sassuolo - Juventus



(15h45) Lazio - Monza



- Domingo:



(07h30) Empoli - Inter



(10h00) Udinese - Fiorentina



Atalanta - Cagliari



(13h00) Bologna - Napoli



(15h45) Torino - Roma



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Inter 12 4 4 0 0 13 1 12



2. Juventus 10 4 3 1 0 9 2 7



3. Milan 9 4 3 0 1 9 7 2



4. Lecce 8 4 2 2 0 7 4 3



5. Napoli 7 4 2 1 1 8 5 3



6. Frosinone 7 4 2 1 1 7 6 1



7. Torino 7 4 2 1 1 5 4 1



8. Fiorentina 7 4 2 1 1 9 9 0



9. Hellas Verona 7 4 2 1 1 4 4 0



10. Atalanta 6 4 2 0 2 8 5 3



11. Bologna 5 4 1 2 1 3 4 -1



12. Roma 4 4 1 1 2 11 6 5



13. Genoa 4 4 1 1 2 4 7 -3



14. Monza 4 4 1 1 2 3 6 -3



15. Lazio 3 4 1 0 3 4 7 -3



16. Udinese 3 4 0 3 1 1 4 -3



17. Sassuolo 3 4 1 0 3 5 9 -4



18. Cagliari 2 4 0 2 2 1 4 -3



19. Salernitana 2 4 0 2 2 3 8 -5



20. Empoli 0 4 0 0 4 0 12 -12