Bayern de Munique e Leverkusen travam luta à distância no Alemão

436

Após estrear na Liga dos Campeões com uma vitória espetacular sobre o Manchester United (4 a 3), o Bayern de Munique (2º) recebe o Bochum (13º) no próximo sábado (23), pelo Campeonato Alemão, enquanto o líder Bayer Leverkusen, à frente dos bávaros graças ao melhor saldo de gols, joga no domingo contra o Heidenheim (11º).



Terceiro colocado, o RB Leipzig visita o Borussia Mönchengladbach (14º) com o objetivo de manter seu momento positivo: três vitórias consecutivas na Bundesliga.



Como um símbolo de seu mau início de temporada, o Borussia Dortmund, sétimo colocado, mas a apenas dois pontos dos líderes, começou sua campanha na Champions com derrota para o Paris Saint-Germain (2 a 0) no Parque dos Príncipes.



Os jogadores do técnico Edin Terzic, que no ano passado perderam o título alemão na última rodada, vão tentar recuperar a moral recebendo o Wolfsburg (6º).



Após duas derrotas consecutivas na Bundesliga, e de perder no primeiro jogo de sua história na Liga dos Campeões (1 a 0 para o Real Madrid), o Union Berlin (8º) recebe no sábado o Hoffenheim (5º).



-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



(15h30) Stuttgart - Darmstadt



- Sábado:



(10h30) 1. FC Union Berlin - Hoffenheim



Augsburg - Mainz



B. Moenchengladbach - RB Leipzig



Bayern de Munique - Bochum



Borussia Dortmund - Wolfsburg



(13h30) Werder Bremen - Colônia



- Domingo:



(10h30) Bayer Leverkusen - Heidenheim



(12h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayer Leverkusen 10 4 3 1 0 13 5 8



2. Bayern de Munique 10 4 3 1 0 11 4 7



3. RB Leipzig 9 4 3 0 1 13 4 9



4. Stuttgart 9 4 3 0 1 14 6 8



5. Hoffenheim 9 4 3 0 1 10 6 4



6. Wolfsburg 9 4 3 0 1 7 5 2



7. Borussia Dortmund 8 4 2 2 0 8 5 3



8. 1. FC Union Berlin 6 4 2 0 2 9 7 2



9. Eintracht Frankfurt 6 4 1 3 0 4 3 1



10. Freiburg 6 4 2 0 2 5 10 -5



11. Heidenheim 4 4 1 1 2 8 9 -1



12. Werder Bremen 3 4 1 0 3 6 9 -3



13. Bochum 3 4 0 3 1 4 9 -5



14. B. Moenchengladbach 2 4 0 2 2 8 12 -4



15. Augsburg 2 4 0 2 2 7 12 -5



16. Colônia 1 4 0 1 3 3 7 -4



17. Darmstadt 1 4 0 1 3 5 13 -8



18. Mainz 1 4 0 1 3 3 12 -9