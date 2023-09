STF forma maioria contra marco temporal

436

O Supremo Tribunal Federal formou maioria, nesta quinta-feira (21), contra a tese do marco temporal, em um julgamento considerado chave para o futuro dos povos originários e suas terras ancestrais.



Com o voto do ministro Luiz Fux, nesta quinta, seis dos onze juízes que compõem o Supremo rejeitaram a tese, defendida pelo poderoso lobby agropecuário, que só reconhece como territórios indígenas aqueles ocupados pelos povos originários quando a Constituição foi promulgada, em 1988.



"Essas terras ocupadas devem ter a proteção do Estado", disse Luiz Fux ao explicar seu voto.



A demarcação garante a estes povos o direito a ocupar suas terras ancestrais, bem como o uso exclusivo de seus recursos naturais.