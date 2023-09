Tanque israelense dispara em direção à Síria de região ocupada

436

Um tanque israelense estacionado nas Colinas de Golã ocupadas por Israel abriu fogo em direção à Síria na tarde desta quinta-feira (21), constatou um jornalista da AFP.



O repórter está em Majdal Shams, uma cidade drusa na parte síria de Golã - que foi ocupada e anexada por Israel -, e viu um blindado lançar dois projéteis, após ouvir três explosões por volta das 16h45 (10h45 no horário de Brasília).



O Exército de Israel publicou um comunicado, no qual indicava que "tanques atacaram infraestruturas militares" construídas "em Ein Altina, no Monte Hermon", em violação aos acordos de 1974 entre Israel e Síria.



Os disparos, que não foram revidados, ocorreram após um ataque israelense com drones que matou dois membros da Jihad Islâmica nesta quinta-feira, de acordo com o Observatório sírio dos Direitos Humanos.



Na terça-feira, tanques e escavadeiras israelenses foram vistos entrando na zona-tampão desta região para realizar operações permitidas pelo acordo com a Síria.



O Exército de Israel declarou à AFP que não comentaria sobre os supostos homicídios, que ocorreram perto da linha de demarcação das Colinas de Golã, segundo o observatório com sede na Grã-Bretanha.



Ao longo de mais de uma década de guerra na Síria, Israel lançou centenas de ataques aéreos contra seu vizinho, visando, principalmente, a forças apoiadas pelo Irã e a combatentes do Hezbollah, bem como contra posições do Exército sírio.



No início de setembro, dois soldados foram mortos em ataques israelenses à costa mediterrânea da Síria, de acordo com a agência oficial de notícias síria.



Israel ocupou as Colinas de Golã durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e, posteriormente, anexou este território em um ato que não foi reconhecido pela ONU.