Ucrânia teme 'meses difíceis', após novo ataque 'maciço' russo

436

A Ucrânia advertiu, nesta quinta-feira (21), sobre os "meses difíceis que se aproximam", após um ataque noturno "maciço" da Rússia a várias cidades e que deixou três mortos em Kherson, no sul, e sete em Kiev.



Esta nova salva de mísseis de cruzeiro russos caiu no momento em que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, encontra-se em Washington, D.C., para discutir a obtenção de ajuda, no sentido de reforçar sua defesa aérea.



"A maioria dos mísseis foi derrubada, mas apenas a maioria. Não todos", destacou Zelensky no Telegram, pedindo aos países ocidentais que forneçam mais sistemas de defesa para seu país.



A chegada iminente da estação fria faz as autoridades ucranianas temerem que Moscou retome uma campanha de ataques para mergulhar a população civil na escuridão e no frio, como aconteceu no inverno de 2022.



"Meses difíceis nos esperam. A Rússia continuará atacando instalações energéticas e essenciais" na Ucrânia, alertou o vice-chefe do gabinete da presidência, Oleksiy Kuleba, acusando Moscou de querer "semear o pânico".



Em Kharkiv, uma grande cidade do nordeste do país, oficinas e fábricas foram danificadas, e duas pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades.



"O foguete caiu a poucos metros de nós. Havia muitos destroços e estilhaços", disse à AFP o diretor da empresa local Roof Center, Mikola Pogorielov.



Pela primeira vez em seis meses, instalações energéticas no oeste e no centro do país foram danificadas pelos ataques russos, causando cortes de energia em diversas regiões, destacou o fornecedor ucraniano Ukrenergo no Telegram.



Ainda que o comandante-chefe do Exército ucraniano, Valeri Zaluzhni, tenha celebrado o fato de suas defesas "terem destruído 36 dos 43 mísseis de cruzeiro", os demais causaram danos e deixaram vítimas.



Em Kherson, no sul do país, áreas residenciais foram atingidas no meio da noite, e o balanço é de três mortos e cinco feridos.



Na capital, Kiev, projéteis lançados do céu deixaram sete feridos, incluindo uma menina de 9 anos.



A região de Lviv (oeste), a cerca de 1.000 km do "front", também foi atingida, anunciou o governador, sem dar detalhes.



Estes ataques ocorreram horas depois de Moscou ter anunciado que derrubou 22 drones ucranianos na Crimeia anexada, sobre o Mar Negro e nas regiões de Belgorod e Orel.