Um tanque israelense estacionado nas Colinas de Golã ocupadas por Israel abriu fogo em direção à Síria na tarde desta quinta-feira (21), do outro lado da linha de demarcação, constatou um jornalista da AFP.



O repórter está em Majdal Shams, uma cidade drusa na parte síria de Golã - que foi ocupada e anexada por Israel -, e viu um blindado lançar dois projéteis, após ouvir três explosões por volta das 16h45 (10h45 no horário de Brasília).



O Exército de Israel publicou um comunicado, no qual indicava que "tanques atacaram infraestruturas militares" construídas "em Ein Altina, no Monte Hermon", em violação aos acordos de 1974 entre Israel e Síria.