Turquia eleva sua taxa de juros a 30%, a mais alta desde 2003

O Banco Central turco elevou nesta quinta-feira a taxa básica de juros pelo quarto mês consecutivo, a 30%, cinco pontos acima de seu índice anterior e a mais alta desde 2003.



Com o agravamento da inflação, próxima de 60% em termos anuais, o Banco Central "decidiu continuar o processo de rigidez monetária para baixar a inflação o mais rápido possível", explicou em nota.



A instituição disse que "a inflação foi mais elevada que o esperado em julho e agosto", devido principalmente a alta dos preços do petróleo, e que previa novas altas de juros nos próximos meses, "até que as perspectivas da inflação melhorem significativamente".



Este aumento foi decidido pela nova equipe econômica turca que tomou posse após a reeleição do presidente Recep Tayyip Erdogan no final de maio, e que já havia subido as taxas em 21,5 pontos desde junho.



O chefe de Estado, que durante muito tempo defendeu a redução das taxas de jutos - apesar da inflação de dois dígitos desde o final de 2019 -, afirmou no início de setembro que concordava em manter a "política monetária restritiva".



A inflação na Turquia disparou a 58,9% interanual em agosto, após retroceder a 38,2% em junho.