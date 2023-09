Paquistão anuncia eleições gerais em janeiro de 2024

436

O Paquistão organizará eleições gerais, que deveriam acontecer ainda este ano, em janeiro de 2024, anunciou nesta quinta-feira (21) a Comissão Eleitoral, em um cenário de crise política, além de um colapso econômico e problemas de segurança.



O país é governado por um Executivo interino desde que o Parlamento foi dissolvido em 9 de agosto, alguns dias após a detenção do político mais popular do Paquistão, o ex-primeiro-ministro Imran Khan.



A Constituição estabelece que as eleições devem acontecer no prazo de 90 dias após a dissolução do Parlamento, mas a Comissão Eleitoral afirmou que precisava de mais tempo para delimitar os distritos depois do último censo nacional.



"A lista definitiva das circunscrições será publicada em 30 de novembro. As eleições acontecerão na última semana de janeiro de 2024", anunciou a comissão em um comunicado.



A destituição de Khan como primeiro-ministro em abril de 2022 provocou meses de crise política, marcada por uma série de processos contra o ex-premiê e pela repressão ao seu partido, o 'Pakistan Tehreek-e-Insaf' (PTI). Alguns dias após a detenção, o governo dissolveu o Congresso.



O país enfrenta uma dura recessão e problemas de liquidez devido à desvalorização de sua moeda e da inflação elevada.



Além disso, o Paquistão sofre uma deterioração da segurança e registrou um aumento dos ataques armados, principalmente nas regiões fronteiriças com o Afeganistão desde o retorno ao poder dos talibãs em 2021.