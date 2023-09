Inter Miami goleia Toronto (4-0) mas Messi é substituído no 1º tempo e preocupa

436

Em um jogo em que Lionel Messi foi substituído devido a problemas físicos ainda no primeiro tempo, o Inter Miami venceu nesta quarta-feira (20) o Toronto FC por 4 a 0 e deu mais um passo rumo aos playoffs da Liga Norte-Americana (MLS).



O argentino, que voltava após duas semanas de ausência, deixou o campo com um desconforto aos 37 minutos, apenas dois depois de o lateral espanhol Jordi Alba também ter sido substituído.



Messi e Alba "tiveram que sair, vamos avaliá-los com o passar dos dias", se limitou a afirmar no intervalo o técnico Gerardo Martino, que na semana passada havia dito que ambos sofriam de fadiga muscular.



A saída dos dois destaques da equipe ocorre apenas uma semana antes da final da US Open Cup, torneio menor do calendário americano, que o Inter disputará contra o Houston Dynamo.



Messi e Alba saíram aplaudidos pela torcida no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale (arredores de Miami), quando o jogo ainda estava empatado sem gols.



Quase no intervalo, o Inter chegou à vantagem com um gol nos acréscimos (45'+3) do jovem argentino Facundo Farías, que aproveitou uma saída errada do goleiro Tomás Romero, e na segunda etapa ampliou a vantagem através do finlandês Robert Taylor (54' e 87') e do argentino-americano Benjamín Cremaschi (73').



Com esta vitória, o Inter sobe uma posição, para o décimo terceiro lugar na Conferência Leste, com 31 pontos, cinco atrás do DC United, que detém provisoriamente a última vaga que dá acesso aos playoffs.



O Inter tem pela frente uma agenda lotada com mais cinco partidas nos próximos 18 dias, incluindo a final da US Open Cup, em 27 de setembro, que Martino identificou como a principal prioridade da franquia.