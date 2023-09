Rússia derruba 19 drones ucranianos no Mar Negro e Crimeia

436

A Rússia destruiu 19 drones ucranianos no Mar Negro e na península anexada da Crimeia, além de outros três em regiões próximas à fronteira, anunciou o Ministério da Defesa nesta quinta-feira (21, noite de quarta em Brasília).



"Os sistemas de defesa aérea destruíram 19 drones ucranianos sobre o Mar Negro e o território da República da Crimeia", afirmou o ministério no Telegram durante a madrugada.



Também foi relatada a neutralização de outros três drones nas regiões de Kursk, Belgorod e Oriol, próximas à fronteira com a Ucrânia.



Nos últimos meses, os ataques com drones da Ucrânia contra territórios russos têm se multiplicado como parte da contraofensiva lançada por Kiev no início de junho.



A península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é regularmente alvo de ataques, assim como as regiões fronteiriças com a Ucrânia e áreas próximas a Moscou.