Uruguai prorroga até fim do ano emergência agropecuária devido à seca

O governo do Uruguai anunciou, nesta quarta-feira (20), a prorrogação até o final do ano da emergência agropecuária devido à seca, que foi declarada há 11 meses. Essa medida permite continuar apoiando os produtores afetados pela seca histórica que atingiu o país.



"Considerando que a seca impactou a economia de muitas produções, tomamos a decisão de estender a emergência agropecuária por mais três meses, até o final do ano", disse a jornalistas o ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca, Fernando Mattos.



Ele observou que, embora as causas da seca estejam diminuindo e que chuvas são esperadas no último trimestre do ano devido ao fenômeno El Niño, os efeitos da contínua falta de chuva ainda persistem.



"Se interrompermos a emergência, os instrumentos de crédito que têm dado apoio aos produtores que ainda precisam serão perdidos", explicou.



A emergência agropecuária, que está em vigor desde outubro de 2022, abrange a pecuária, a produção de leite, horticultura, fruticultura, agricultura, apicultura, avicultura e silvicultura.



Mattos, no entanto, mostrou otimismo em relação ao caminho para a normalidade, destacando a recuperação do pasto e a disponibilidade de água.



O presidente da Associação Rural do Uruguai (ARU), Patricio Cortabarría, afirmou no sábado que o Uruguai enfrentou uma das piores secas de sua história.



Para ilustrar o impacto, ele disse que 455 mil bezerros a menos nascerão nesta primavera no hemisfério sul, e as perdas na produção de vinho e frutas estão estimadas entre 30% e 50%.



Em seu discurso às autoridades, Cortabarría destacou que a maior parte da contração de 2,5% do PIB no segundo trimestre de 2023 se deve à queda na produção agropecuária.



"As perdas são significativas, próximas de US$ 2 bilhões (R$ 9,7 bilhões)", afirmou.