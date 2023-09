Bayern vence Manchester United (4-3) em casa na estreia na Champions

436

Em uma partida disputada em ritmo alucinante e com sete gols, o Bayern de Munique venceu em casa o Manchester United por 4 a 3 nesta quarta-feira (20), pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



O time alemão conquistou o triunfo por meio de Leroy Sané (28'), Serge Gnabry (32'), Harry Kane (53') e Mathys Tel (90'+2) e assumiu a liderança do grupo A enquanto pela equipe inglesa marcaram Rasmus Hojlund (49') e Casemiro (88', 90'+5).



"Perdemos um pouco de concentração nos últimos cinco minutos", disse Kane, que já marcou cinco gols em cinco partidas pelo Bayern desde que chegou do Tottenham, à TNT Sports.



"Felizmente conseguimos manter a vantagem. É sempre bom marcar. Sempre há espaço para melhorias", comemorou.



Com esta vitória em casa, o Bayern inicia com o pé direito sua campanha no torneio europeu, ao derrotar aquele que é teoricamente seu principal adversário no grupo. As outras duas da chave, Copenhagen e Galatasaray, empataram nesta quarta-feira (2-2).



Desde o dia 27 de setembro de 2017 que o Bayern de Munique não sofre uma derrota na fase de grupos da Champions. Na ocasião, no Parque dos Príncipes, o o gigante bávaro perdeu por 3 a 0 para o PSG.



Desde então, são 35 partidas sem derrota, 32 vitórias - incluindo a desta quarta-feira - e três empates.



Bayern e United fizeram um 'remake' da final de 1999, mas desta vez não houve milagre para o time inglês.



Nesta quarta-feira, na Allianz Arena, os alemães abriram o placar em um chute fraco de Leroy Sané que o goleiro Andre Onana deixou passar aos 28 minutos.



Aos 32, Jamal Musiala avançou se livrando de quatro marcadores e tocou para trás onde Gnabry finalizou para aumentar a vantagem.



No início do segundo tempo, Rasmus Hojlund deu uma dose de suspense, aproveitando um erro de Musiala (49').



Mas isso durou apenas dois minutos. Após um escanteio do Bayern, Eriksen desviou com a mão uma cabeçada de Dayot Upamecano.



Depois de consultar o VAR, o árbitro confirmou o pênalti que Harry Kane converteu (53').



O Bayern poderia ter aumentado o placar com Sané, que mandou um chute na trave (56'), Kane, após um passe do imparável Musiala (62'), Sané de novo (64') e Eric Maxim Choupo-Moting (78').



Nos últimos sete minutos de jogo, foram marcados três gols.



Na única chance do United, Casemiro levou tensão aos torcedores em Munique diminuindo para 3 a 2 (88').



Mas o Bayern tinha no banco seu reserva de luxo, Mathys Tel, que nos descontos (90'+2) levantou mais uma vez os 75.000 espectadores.



Casemiro voltou a diminuir a vantagem alemã (90'+5) mas era tarde demais.



"Quando você marca três gols no Bayern, deveria somar pelo menos um ponto", lamentou o técnico do United, Erik Ten Hag.