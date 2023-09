436

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) reduziu, nesta quarta-feira (20), sua taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual, a 12,75%, em linha com a flexibilização monetária reivindicada pelo governo e esperada pelo mercado.



O Copom considerou que houve uma "evolução do processo de desinflação", ao aplicar o segundo corte consecutivo de meio ponto percentual da Selic em menos de dois meses, segundo um comunicado da entidade no encerramento de uma reunião de dois dias.