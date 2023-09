436

O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, afirmou, nesta quarta-feira (20), que seu país não fornecerá mais armas para a Ucrânia, após o governo convocar "com urgência" o embaixador ucraniano para protestar contra as declarações do presidente Volodimir Zelensky na ONU.



"Não forneceremos mais armas para a Ucrânia, pois estamos equipados com as armas mais modernas", disse Morawiecki em resposta a uma pergunta de um jornalista da Polsat News, uma emissora de televisão privada, sobre se a Polônia apoiaria a Ucrânia militar e humanitariamente apesar do conflito relacionado aos cereais.