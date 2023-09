Petróleo cai com realização de lucros e temores sobre demanda

436

Os preços do petróleo perderam terreno, nesta quarta-feira (20), devido à realização de lucros e à decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, de manter suas taxas de juros em um patamar elevado, uma medida que se contrapõe à demanda.



Em Londres, o preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa, para entrega em novembro, caiu 0,85%, para 93,53 dólares.



Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano, para entrega em outubro, cedeu 1,00%, para 90,28 dólares em Nova York.



"Há realização de lucros", observou John Kilduff, da Again Capital.



Além disso, as refinarias registraram seu nível de capacidade utilizada mais baixo em quase três meses, o que reflete uma antecipação de menor demanda por parte das petroleiras.



"A demanda de gasolina é particularmente fraca", destacou Kilduff. Nesse sentido, o preço da gasolina no atacado nos Estados Unidos registrou seu quarto dia de baixa consecutiva.



O mercado também refletiu a decisão do Fed de manter a taxa básica de juros anual no intervalo entre 5,25% e 5,50%.



Para Edward Moya, da Oanda, as dúvidas sobre a capacidade da economia americana desacelerar sem entrar em recessão, em um contexto de juros altos, "levará a uma pequena correção do petróleo".