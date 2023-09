Real Madrid vence Union Berlin nos acréscimos (1-0) ao estrear na Champions

436

O Real Madrid venceu, nesta quarta-feira (20), o aguerrido Union Berlin por 1 a 0, nos acréscimos, em sua estreia na Liga dos Campeões 2023-2024, na qual aspira a conquistar sua décima quinta 'Orelhuda'.



Um gol de Jude Bellingham nos descontos (90'+3) deu aos madridistas três pontos que levam o time à liderança do grupo C, enquanto espera o jogo entre Braga e Napoli, que completam a chave nesta quarta.



Havia muita expectativa em torno de Bellingham e o inglês apareceu para salvar sua equipe, que já via dois pontos escaparem mesmo depois de ter dominado a partida.



"Temos a sorte de ele estar aqui jogando conosco e espero que continue marcando muitos gols", disse o zagueiro Nacho ao Movistar.



"Foi um jogo completo, tivemos muitos chutes. A única coisa que tínhamos que fazer era estar atentos aos contra-ataques deles. Estamos muito felizes", concluiu.



O Real Madrid do técnico Carlo Ancelotti assumiu o controle total do jogo no seu estádio Santiago Bernabéu, mas esbarrou repetidas vezes na retranca montada pelo time alemão, que começou pressionando e quase abriu o palcar.



O zagueiro do time espanhol, Antonio Rudiger teve que interceptar um chute de Kevin Behrens na área logo aos 2 minutos.



Joselu respondeu um minuto depois com uma cabeçada que o goleiro Frederik Ronnow defendeu (3').



O atacante madridista voltou a tentar com outra cabeçada que foi para fora (6').



A pressão dos visitantes durou apenas dez minutos, tempo que o Real Madrid levou para assumir a posse de bola e empurrar o adversário para o seu campo.



- Chances desperdiçadas -



O Union Berlin, que estreia na Liga dos Campeões, deixou a iniciativa para o Real e procurou surpreender com saídas verticais, mas quase não levou perigo à área merengue.



A equipe da capital espanhola chegava, mas sem velocidade e decidida a entrar pelo centro, não conseguia superar a bem posicionada defesa alemã.



Os merengues deram mais velocidade ao jogo após o intervalo e avançaram mais pelas laterais, mas continuaram sofrendo pressão quase homem a homem do adversário.



O time merengue quase abriu o placar quando Rodrygo chutou e acertou a trave no início do segundo tempo (51').



O brasileiro não estava com sorte nesta quarta-feira, nem Joselu, que pouco depois também acertou a trave com outra cabeçada (63').



A entrada de Fede Valverde deu velocidade ao jogo do Real Madrid, que se instalou no campo contrário, mas sem conseguir acertar nos últimos metros.



Luka Modric tentou com um disparo frontal superar a muralha alemã, mas Ronnow defendeu mais uma vez (69').



O goleiro do Union Berlin foi um dos heróis da sua equipe nesta quarta-feira diante do ímpeto do time da casa.



O Real Madrid tentou com mais uma cabeçada, de Rudiger, num escanteio mas a bola subiu demais (75').



O Union Berlin praticamente desistiu de atacar, deixando o goleiro Kepa Arrizabalaga quase como um espectador, para ficar atrás para impedir o assédio merengue.



- Aparece Bellingham -



Mesmo com mais de 70% de posse de bola e mais de 15 cobranças de escanteio, o Real Madrid não conseguia superar a defesa alemã.



Os merengues, que acumulam cinco vitórias nos cinco jogos do campeonato espanhol até o momento, viam os primeiros pontos da temporada escaparem no torneio continental, até que a estrela de Bellingham brilhou.



O inglês aproveitou uma série de rebotes na área após um chute de Fede Valverde, para empurrar a bola para o fundo das redes alemãs (90'+3).



Um gol que inaugura a conta europeia do atual artilheiro de LaLiga e que dá mais moral ao Real Madrid antes de enfrentar o Atlético, no domingo, no dérbi da capital.