Confrontos em Nagorno-Karabakh deixam ao menos 200 mortos e 400 feridos

Ao menos 200 pessoas morreram e 400 ficaram feridas em uma operação militar do Azerbaijão no enclave de Nagorno-Karabakh, segundo um novo balanço dos separatistas armênios.



"Há pelo menos 200 mortos e mais de 400 feridos", disse pelas redes sociais o defensor dos direitos de Nagorno-Karabakh, Gegham Stepanian.



Entre os mortos, segundo ele, há pelo menos dez civis, incluindo cinco crianças.



Outros 40 civis, entre os quais 13 crianças, ficaram feridos.



Anahit Manassian, funcionário armênio encarregado da proteção dos direitos humanos, disse que o sistema de saúde estava "paralisado" no enclave, o que impede que os moradores recebam os "primeiros socorros".



"Os direitos fundamentais das pessoas são amplamente violados", acrescentou, acusando o Azerbaijão de praticar uma "política genocida".