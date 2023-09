Fed mantém juros estáveis entre 5,25% e 5,50%

436

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve suas taxas básicas de juros entre 5,25% e 5,50%, seu nível mais alto em 22 anos, e previu um novo aumento ainda este ano.



A decisão foi tomada por unanimidade pelo Comitê de Política Monetária (FOMC), do Fed.



Não se trata do fim do endurecimento iniciado pelo banco central americano para controlar a inflação, pois é esperado um novo aumento ainda este ano.



Para 2024, o Fed espera juros da ordem de 5,1% frente aos 4,6% estimados em junho.



O BC americano também dobrou sua previsão de crescimento do PIB dos Estados Unidos para 2023 para 2,1% contra o 1% previsto em junho, pois a economia avança "em um ritmo sólido", segundo um comunicado publicado ao final de sua reunião de política monetária.



Em sua última reunião, no fim de julho, o Fed apontou um "ritmo moderado" de crescimento da economia americana.



Para 2024, a previsão é de um crescimento do PIB de 1,5%, frente ao 1,1% previsto anteriormente.



No que diz respeito à inflação, os números praticamente se mantêm: 3,3% para este ano, 2,5% em 2024 e 2,2% em 2025.



O Fed elevou onze vezes suas taxas básicas de juros desde março de 2022 na tentativa de encarecer o crédito e reduzir o consumo e os investimentos, que pressionam a alta dos preços.