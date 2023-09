436

Ao menos duas pessoas morreram, e outras duas ficaram feridas, nesta quarta-feira (20). após um atentado com explosivos em uma delegacia no sudoeste da Colômbia, em meio às negociações de paz entre o Governo colombiano e grupos armados.



De acordo com as forças policiais, os confrontos continuaram na esteira do atentado na área rural de Timba, no departamento de Cauca.



"Neste momento, as unidades policiais estão sendo intimidadas de um campo de futebol próximo", disse o vice-diretor da polícia, general Tito Castellanos, em um comunicado enviado à imprensa.