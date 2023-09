Alemão Stefan Kuntz é demitido da seleção da Turquia

436

O técnico da Turquia, o alemão Stefan Kuntz, foi demitido nesta quarta-feira (20) devido aos maus resultados da selecão nos últimos jogos, anunciou a federação de futebol do país.



"Após uma reunião de avaliação realizada hoje (quarta-feira) com o técnico da seleção nacional Stefan Kuntz, o conselho da Federação Turca de Futebol decidiu demitir o Sr. Kuntz", disse a organização em um comunicado.



Segundo a imprensa turca, o italiano Vincenzo Montella é o favorito para sucedê-lo à frente de uma seleção que não passou do empate em 1 a 1 contra a Armênia, no dia 8 de setembro, se complicando na luta pela classificação para a Eurocopa-2024.



A Turquia somou 10 pontos em cinco partidas das Eliminatórias para o torneio europeu e está em segundo lugar no grupo D, com a mesma pontuação da Croácia, mas com uma partida a mais que os croatas, seus próximos adversários.



Quatro dias depois do empate com a Armênia, a Turquia foi derrotada pelo Japão por 4 a 1 em um amistoso.



Kuntz, no cargo desde setembro de 2021, já estava em situação delicada após não conseguir classificar a Turquia para a Copa do Mundo do Catar.