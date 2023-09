França estende tapete vermelho para Charles III em sua primeira visita como rei

436

O rei britânico Charles III começou nesta quarta-feira (20) sua primeira visita oficial à França como monarca, uma viagem de três dias que busca demonstrar que as bases da aliança entre os países seguem sólidas após o Brexit.



O monarca e sua esposa Camilla chegaram por volta de 14h00 locais (9h00 de Brasília) a bordo do avião real ao aeroporto parisiense de Orly, onde foram recebidos pela primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne.



Prevista para março, sua primeira viagem ao exterior desde sua ascensão ao trono em setembro de 2022 após a morte de sua mãe Elizabeth II deveria ser à França, mas um conflito social o obrigou a adiá-la e seu primeiro destino foi a Alemanha.



Porém, a movimentada agenda original em Paris e Bordeaux (sudoeste) permaneceu quase sem alterações, com um jantar de Estado nesta quarta-feira no Palácio de Versalhes, ao sudoeste da capital, como momento mais esperado.



"Bem-vindo, Sua Majestade", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social X (antigo Twitter), horas antes de receber a Charles III.



O presidente e sua esposa, Brigitte, devem receber os monarcas durante uma cerimônia no Arco do Triunfo em Paris, onde será acesa a chama do túmulo do soldado desconhecido.



Em seguida, a agenda prevê um cortejo pela icônica avenida Champs-Élysées em um Citröen DS7 conversível, escoltados por 136 cavalos da Guarda Republicana rumo ao Palácio do Eliseu, onde farão uma reunião.



No final do primeiro dia, o presidente e sua esposa oferecerão um suntuoso jantar de Estado no Palácio de Versalhes, símbolo da realeza francesa e da sangrenta revolução republicana de 1789.



Foram convidados políticos, empresários, diplomatas de ambos os países, além de celebridades como o cantor Mick Jagger, o ator Hugh Grant, as atrizes Charlotte Gainsbourg e Emma Mackey, o escritor Ken Follet e o ex-jogador de futebol Didier Drogba, entre outros.



- Os passos de Elizabeth II -



O jantar acontecerá na Galeria dos Espelhos, onde Elizabeth foi recebida para um almoço em 1957. A falecida rainha voltou a Versalhes em 1972.



Porém, em um contexto de inflação, este banquete pode afetar a imagem de Macron, seis meses depois da crise por sua impopular reforma da previdência.



O rei Charles III visitará na quinta-feira o mercado de flores, perto da catedral de Notre Dame em Paris e que desde 2014 leva o nome de Elizabeth II, que gostava de visitar o local.



Para o especialista em realeza e historiador real Ed Owens, o soberano de 74 anos abordará durante a viagem suas preocupações sobre o clima e meio ambiente, "em seus próprios termos". Esta questão será central principalmente na quinta-feira em Paris e em sua visita a Bordeaux na sexta-feira.



A autoridades mobilizaram 8.000 policiais e agentes que chegarão a 12.000 na sexta, quando a visita do rei coincidirá com a do papa Francisco a Marselha (sudeste).