Ataque russo no leste da Ucrânia mata oito pessoas

Oito pessoas morreram em um ataque russo na terça-feira (19) na cidade de Kupiansk, a 10 quilômetros da frente de batalha no leste da Ucrânia, segundo o balanço definitivo divulgado nesta quarta-feira pelo governador regional.



"Infelizmente, mais dois corpos de civis foram encontrados, o que eleva a oito - seis homens e duas mulheres - o total de mortos", afirmou no Telegram Oleg Sinegubov, governador da região de Kharkiv.



Dois civis mortos eram voluntários que trabalhavam na retirada de moradores de zonas de combate, informou o governador, que anunciou o fim das operações de busca.



O exército russo utilizou um míssil terra-ar teleguiado Grom-E1, afirmou Sinegubov, que na terça-feira citou uma "bomba aérea".



As autoridades ucranianas recomendaram em agosto que os moradores de Kupiansk, cenário de vários ataques russos, abandonassem a cidade.