Soldados israelenses matam palestino em operação na Cisjordânia

Soldados israelenses mataram um palestino de 19 anos em uma operação antes do amanhecer nesta quarta-feira (20), informou o Ministério da Saúde palestino.



Durgham al-Akhras "morreu ao receber um tiro na cabeça pelo Exército da ocupação (israelense) durante uma agressão contra o campo de Aqabat Jaber em Jericó", informou a fonte em nota.



O Exército afirmou em nota que foram lançados "artefatos explosivos contra as tropas (...) que "responderam com balas reais contra um dos suspeitos e o neutralizaram".



O ministério palestino anunciou a morte de Yasser Mussa, de 29 anos, que foi ferido durante um ataque israelense em um campo de refugiados de Jenin, também na Cisjordânia, na noite de terça-feira.



A Cisjordânia - um território ocupado por Israel desde 1967 - se tornou cenário de uma violência crescente entre israelenses e palestinos, incluindo muitos ataques de palestinos contra alvos israelenses e ataque de colonos israelenses contra comunidades palestinas.



Ao menos 238 palestinos, 32 israelenses e duas pessoas de outras nacionalidades morreram até agora em 2023, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficias dos dois lados. Do lado palestino, há combatentes e civis e, do israelense, três membros da minoria árabe.