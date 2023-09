Ucrânia afirma que derrubou 17 drones russos

436

A defesa aérea ucraniana derrubou 17 drones russos do tipo Shahed durante a noite, anunciou o exército nesta quarta-feira (20).



Em seu relatório matutino diário, o exército da Ucrânia informa que as forças russas lançaram 24 drones Shahed e 17 foram derrubados.



Na terça-feira, a defesa aérea ucraniana destruiu 28 drones (de um total de 31), segundo o exército.



A Rússia utiliza os aparelhos de fabricação iraniana e mísseis para atacar cidades ucranianas quase diariamente.



O governador da região de Dnipropetrovsk (centro-leste), Serguiï Lysak, anunciou que dois drones russos foram destruídos e citou danos materiais.



O comandante da administração militar da região de Poltava (centro), Dmytro Lounin, afirmou que a refinaria de petróleo de Krementchuk foi atacada com mísseis.



"A atividade da refinaria foi suspensa temporariamente", acrescentou.