Bukele afirma na ONU que El Salvador se tornou referência no combate a gangues

436

El Salvador passou de "capital mundial do crime" a "referência de algo positivo" com sua guerra contra os grupos criminosos, afirmou nesta terça-feira (19) o presidente Nayib Bukele, em discurso na Assembleia Geral da ONU.



Segundo o líder salvadorenho, o país centro-americano passou de "país mais perigoso do mundo a mais seguro" do continente, atrás do Canadá.



Bukele não quis citar uma fórmula e disse que os governos "têm que tomar suas próprias decisões, reafirmar seus direitos e usar o bom senso".



Após quatro anos de governo, é a primeira vez em 202 anos de história que "o menor país do continente americano dá grandes passos para alcançar seu sonho de grandeza", declarou o salvadorenho, explicando que esses sonhos passam por que as pessoas possam andar pelas ruas sem medo, tornar o país um destino turístico e capital do surfe e que muitos emigrantes desejem retornar.



Pesquisas apontam que nove em cada dez salvadorenhos aprovam a cruzada de Bukele contra os grupos criminosos, lançada em março de 2022. Em 17 meses, 72,6 mil supostos membros de gangues foram detidos, e uma prisão para mais de 40 mil pessoas foi construída. Mais de 7 mil inocentes foram libertados, segundo autoridades.



Órgãos humanitários questionaram o tratamento dispensado aos supostos membros de gangues. Entre as dezenas de milhares de detidos, há 1.600 menores, denunciou a ONU.