Com gol de goleiro nos acréscimos, Lazio empata com Atlético de Madrid em estreia na Champions

A Lazio arrancou o empate em 1 a 1 com o Atlético de Madrid com um gol de seu goleiro Ivan Provedel nesta terça-feira (19), pela primeira rodada da Liga dos Campeões, em Roma.



Uma bomba de Pablo Barrios (29') colocou os 'rojiblancos' em vantagem, mas Provedel apareceu nos acréscimos para empatar de cabeça (90'+5), deixando o Atlético na segunda posição do grupo E, atrás do Feyenoord, que venceu em casa o Celtic por 2 a 0.



Quando parecia que a Lazio perderia em casa, Provedel surgiu livre na área e surpreendeu a todos ao desviar de cabeça um cruzamento para o fundo da rede do time espanhol, nos últimos instantes do jogo.



"Fiquei com uma boa impressão, apesar do fato de que o gol no último minuto doeu", disse o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, ao Movistar+.



A partida começou com o domínio da equipe italiana que levou perigo com um chute de Daichi Kamada que obrigou Jan Oblak (12') a se esticar.



O brilho do japonês foi se apagando com o passar dos minutos assim como o de sua equipe, que começou a sofrer com os ataques dos rojiblancos, principalmente pelo lado direito, por onde Nahuel Molina aparecia.



O argentino foi um perigo com suas subidas pela ponta para lançar bolas na área, onde Álvaro Morata esperava o momento certo enquanto Antoine Griezmann se movimentava. O francês voltou a ser o cérebro de sua equipe, circulando por todo o campo em busca da bola.



Com meia hora de jogo, o domínio crescente do Atlético resultou em um chute de longa distância de Barrios em que a bola desviou no zagueiro Matías Vecino e foi parar no fundo da rede de Ivan Provedel (29').



O jovem artilheiro do Atlético teria de sair no intervalo "devido a um desconforto", segundo o clube espanhol.



Seu companheiro Axel Witsel também seria substituído com dores, aumentando os problemas do Atlético, que já havia chegado a esta partida afetado com muitas baixas.



Apesar disso, os rojiblancos criaram chances como em um chute de Morata, que ricocheteou em um zagueiro, acertou a trave e foi para escanteio (65').



