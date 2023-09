PSG vence Borussia Dortmund (2-0) em sua estreia na Champions

436

O Paris Saint-Germain iniciou sua campanha na Liga dos Campeões com uma vitória convincente sobre o Borussia Dortmund por 2 a 0, assumindo a liderança do Grupo F, nesta terça-feira (19), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da fase de grupos.



Kylian Mbappé abriu o placar convertendo um pênalti (49') que foi marcado após um toque de mão de Niklas Süle. O marroquino Achraf Hakimi ampliou ao superar o goleiro Gregor Kobel com um belo toque na área após uma tabela com Vitinha (58').



"Gostei de praticamente tudo no jogo de hoje; a intensidade com e sem bola, o ritmo... Acho que é um jogo que fortalece a equipe, a nossa ideia, estamos todos felizes", disse o técnico do PSG, Luis Enrique.



Já o treinador do Dortmund Edin Terzic lamentou. "Gostaríamos que esta noite tivesse sido diferente. Não tivemos mentalidade, tivemos que ser mais agressivos".



Mbappé iniciou a nova jornada rumo à inédita 'Orelhuda' mostrando vontade de sobra. Não haviam se passado nem três minutos e ele já havia 'entortado' Marius Wolf duas vezes. Partindo pela esquerda, ele puxava ataques em alta velocidade que eram completados por Randal Kolo Muani, em sua estreia como titular, e Ousmane Dembele.



Quem alimentava o trio, que também atua junto na seleção francesa, era Vitinha, que deu uma verdadeira aula como maestro do meio-campo. Onipresente, o português encara a missão quase impossível de trazer de volta a imaginação que foi embora com as saídas de Lionel Messi, Neymar e Marco Verratti.



As melhores chances de Vitinha no primeiro tempo foram um chute na trave aos 20 minutos e um disparo que desviou em um zagueiro aos 30 minutos.



- PSG renovado -



Luis Enrique, em seu primeiro jogo na Liga dos Campeões desde que deixou o Barcelona em 2017, não hesitou em apostar na juventude, com um meio de campo em que Manuel Ugarte, de 22 anos, e Warren Zaire-Emery, de 17 anos, acompanhavam Vitinha, de 23.



A equipe cumpriu com precisão suas funções: pressão constante e recuperação imediata na defesa, além de um jogo de posse rápido no ataque.



Abalado desde o primeiro minuto, o Dortmund quase não chegou ao gol adversário: a sua melhor chance foi uma jogada individual de Donyell Malen, que chutou para as mãos de Gianluigi Donnarumma (21').



Para piorar a situação, a equipe alemã havia perdido logo aos quinze minutos o meia austríaco Marcel Sabitzer, que foi substituído por Felix Nmecha.



Apesar do cerco do time da casa e do sentimento de superioridade (79% de posse de bola para o PSG), as equipes foram para o intervalo empatadas com apenas um chute na direção do gol.



O intervalo foi bom para o PSG. Com a energia renovada, Dembele correu pela direita na primeira jogada e seu cruzamento para Mbappé acabou tocando na mão de apoio de Niklas Sule. Pênalti após verificação do VAR. O capitão do PSG chutou colocado e abriu sua contagem de gols europeus, o oitavo na temporada, 41 em 62 jogos na Liga dos Campeões.



Com 1 a 0 no placar, o PSG se soltou em campo: Vitinha dominou no meio de campo e se livrou da defesa alemã acompanhado de Hakimi, que finalizou a bela jogada chutando com a parte de fora do pé para o fundo da rede. Um golaço.



Pouco aconteceu depois. O PSG de Luis Enrique, que iniciou o aquecimento ao ritmo de 'We will rock you', convenceu em sua estreia no torneio europeu e espera encerrar a campanha ouvindo 'We are the Champions'.