Presidente do Irã acusa EUA de 'atiçar as chamas' na Ucrânia

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, acusou os Estados Unidos nesta terça-feira (19), na Assembleia Geral da ONU, de agravar a guerra na Ucrânia, e insistiu que Teerã - que fornece drones à Rússia - apoiaria um acordo de paz.



"Os Estados Unidos da América estão atiçando as chamas da violência na Ucrânia para debilitar os países europeus. Infelizmente, é um plano de longo prazo", disse o governante iraniano na tribuna da ONU.



O Irã tem péssimas relações com os Estados Unidos, que impôs novas sanções à República Islâmica por vender drones assassinos a Moscou.



Apesar de o Irã ter se abstido, em grande medida, das resoluções sobre a guerra na Ucrânia e fornecer drones a Moscou, Raisi insistiu que o seu país tem adotado a "neutralidade".



"Apoiamos qualquer iniciativa para o fim das hostilidades e da guerra", declarou.



Além disso, exigiu o fim das sanções americanas contra o Estado teocrático estabelecidas após a interrupção das conversas para restabelecer um acordo nuclear.



"Estas sanções não deram os resultados desejados. Já passou da hora de os Estados Unidos colocarem fim a seu caminho equivocado e escolherem o lado certo", declarou Raisi na tribuna da Assembleia Geral da ONU.