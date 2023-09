Mais de 400.000 migrantes passaram por Honduras rumo aos EUA este ano

436

O número de migrantes de diversas nacionalidades que passaram por Honduras ao longo deste ano rumo aos Estados Unidos em busca de oportunidades melhores passou de 400.000 pessoas, informaram as autoridades migratórias hondurenhas nesta terça-feira (19).



Um quadro estatístico do Instituto Nacional de Migração (INM) detalha que, entre 1º de janeiro e 17 de setembro de 2023, 419.101 migrantes passaram por Honduras, sendo 176.103 da Venezuela, 71.480 de Cuba, 54.147 do Equador, 39.398 do Haiti e em quantidades menores procedentes de Colômbia, China, Senegal, Mauritânia, Uzbequistão e outros países.



No ano passado, passaram pelo país 188.000 migrantes e desde 2014, atravessaram 612.340 pessoas.



Os migrantes entram por pontos cegos da fronteira com a Nicarágua, especialmente pela comunidade de Trojes, aproximadamente 100 km ao leste de Tegucigalpa, e uma minoria por Choluteca, 120 km ao sul.



Muitos vagam pela capital e por outras cidades no caminho para a fronteira de Honduras com a Guatemala pedindo ajuda nas ruas para a passagem e a alimentação.



O Panamá também registra um forte fluxo de migrantes. Até 9 de setembro, o país havia registrado a passagem de 248.000 pessoas, enquanto em 2022 foram mais de 100.000.



Os governos centro-americanos buscam meios para atender o crescente fluxo migratório, enquanto os Estados Unidos advertem que os viajantes que chegarem de maneira irregular serão devolvidos aos seus países de origem.