Três palestinos morrem em incursão israelense em Jenin

O Exército israelense matou três palestinos nesta terça-feira (19), durante uma incursão em um campo de refugiados em Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, segundo o Ministério da Saúde palestino.



As autoridades palestinas também informaram em um comunicado que cerca de 30 pessoas ficaram feridas.



O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que os soldados israelenses intervieram no território palestino em uma operação "necessária" para "impedir atividades terroristas".



As tropas de Israel confirmaram que efetuaram uma operação no acampamento de Jenin e que o "atacaram" com um drone, sem dar mais detalhes.



O diretor palestino do Crescente Vermelho em Jenin, Mahmoud Sadi, indicou que "bombas e disparos" impediam o acesso dos serviços de emergência ao campo.



Em uma entrevista por telefone à AFP, o governador interino de Jenin, Kamal Abu al Rub, disse que nesta terça-feira à noite os soldados israelenses já haviam se retirado depois de "atacarem uma casa" que estava sendo usada recentemente por um palestino procurado pelas forças de segurança de Israel.



O Exército israelense já havia realizado uma grande incursão em Jenin em julho, um reduto de grupos armados palestinos, na qual 13 palestinos e um soldado israelense foram mortos.



Desde o início do ano, o norte da Cisjordânia tem sido palco de ataques repetidos de colonos judeus contra palestinos e de ataques palestinos contra israelenses.



Outro palestino foi morto nesta terça-feira por um tiro israelense na Faixa de Gaza, o outro enclave palestino.



As incursões do Exército de Israel no campo de refugiados de Jenin são frequentes.