Bellingham e Kane lideram Real Madrid e Bayern na estreia dos dois gigantes na Champions

436

Dois campeões europeus, Real Madrid (com 14 títulos) e Bayern de Munique (6) iniciam nesta quarta-feira sua participação na Liga dos Campeões com novos projetos liderados por dois jogadores ingleses, Jude Bellingham e Harry Kane, respectivamente, para competir contra a poderosa Premier League.



O protagonista



Principal contratação do campeão alemão, Harry Kane fará sua estreia pelo Bayern na Liga dos Campeões, na Allianz Arena, e será contra um velho conhecido: o Manchester United. O ex-jogador do Tottehnam, que trocou a Premier League pela Bundesliga em busca de títulos, não guarda boas lembranças dos duelos contra os 'Red Devils': em 19 jogos contra o United como jogador do 'Spurs', o capitão da Inglaterra apenas venceu seis e só marcou cinco gols.



Mas se há uma equipe que pode ajudá-lo a quebrar essa estatística, é o Bayern, que desde a fatídica final da Liga dos Campeões de 1999 (vitória inglesa por 2 a 1 com virada nos acréscimos), só perdeu um jogo dos oito disputados contra o United e venceu todos os três duelos nas quartas de final.



De volta à Alemanha



Outro jogador que mudou de clube neste verão com o objetivo de conquistar títulos é o inglês Jude Bellingham, que passou do Borussia Dortmund para o Real Madrid, com o qual voltará à Alemanha nesta quarta-feira, mas não para enfrentar seu antigo clube, mas sim o mais modesto Union Berlin, que estreia na competição contra o maior campeão continental.



O início do ciclo de Bellingham em seu novo clube não poderia ter sido melhor. O meio-campista marcou 5 gols em cinco jogos do campeonato e só passou em branco no último final de semana, na vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad.



Após a saída de Karim Benzema, que foi jogar na Arábia Saudita, e sem ter substituído o francês como '9' específico, o treinador Carlo Ancelotti e toda a torcida madrilenha confiam na eficácia do jovem craque inglês (20 anos) para tentar erguer a 15ª taça de campeão europeu.



A estreia



Quatro vezes campeão continental pelo Real Madrid, Sergio Ramos volta a disputar a principal competição europeia de clubes... pelo Sevilla.



O clube andaluz já conquistou sete vezes a Liga Europa, o segundo torneio mais importante, mas até agora nunca conseguiu se destacar na Liga dos Campeões.



O zagueiro de 37 anos já estreou no último fim de semana com a camisa do clube que o revelou na vitória por 1 a 0 sobre o Las Palmas, os primeiros pontos do Sevilla nesta temporada no campeonato espanhol, e os andaluzes vão tentar manter o ímpeto no início da Champions.



No Grupo B, com Lens (seu primeiro adversário), Arsenal e PSV Eindhoven, Ramos vai lutar para levar o Sevilla a avançar pelo menos até as oitavas de final, mas esta é uma das chaves com prognóstico mais incerto.



A volta de um clássico



Outro adversário do Sevilla será o Arsenal, vice-campeão da Premier League na temporada passada, o que lhe permitiu voltar à Liga dos Campeões, torneio em que não participava desde a temporada 2016-2017.



Liderado pelo técnico espanhol Mikel Arteta e com um time muito jovem, o Arsenal começa a recuperar no futebol inglês o destaque que teve durante as duas décadas sob o comando do francês Arsene Wenger (1996-2018).



Aos jogadores que se destacaram na última temporada (Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli entre outros) se juntaram nesta temporada nomes de destaque do futebol inglês nas últimas temporadas, como o goleiro espanhol David Raya, o atacante alemão Kai Havertz e, sobretudo, o meia inglês Declan Rice, por quem os 'Gunners' pagaram ao West Ham cerca de 105 milhões de libras (aproximadamente R$ 635 milhões), um recorde no futebol inglês.



O primeiro adversário do Arsenal (vice-campeão europeu em 2006) será o PSV, a quem já enfrentou na fase de grupos do ano passado na Liga Europa, com uma vitória para cada lado.



Reencontro 44 anos depois



Para iniciar a sua terceira participação na Liga dos Campeões (depois de 2003-2004 e 2013-2014), a Real Sociedad receberá o atual vice-campeão, Inter de Milão, na quarta-feira, em Anoeta.



Existe apenas um precedente na história de confronto entre essas duas equipes. Foi na primeira rodada da Copa da Uefa da temporada 1979-1980, com vitória italiana no jogo de ida por 3 a 0 e triunfo espanhol em San Sebastián por 2 a 0, insuficiente para se classificar.