Paralisação orçamentária volta a assombrar administração federal nos EUA

Os Estados Unidos enfrentam novamente a ameaça de uma paralisação do governo federal se o Congresso não chegar a um acordo sobre um novo orçamento nas próximas duas semanas.



Vários projetos de lei sobre financiamento estão circulando em Washington ao mesmo tempo, sem votos suficientes no Legislativo para que os democratas, que controlam o Senado, e os republicanos, que comandam a Câmara dos Representantes, os aprovem.



Os legisladores têm até a meia-noite de 30 de setembro antes de o financiamento para serviços públicos ser interrompido abruptamente.



Ministérios, parques nacionais, alguns museus e uma variedade de agências seriam afetados, e seus funcionários entrariam em um período conhecido como "desemprego técnico" devido à falta de fundos para pagá-los.



Embora os políticos dos dois partidos, que estão profundamente divididos, não queiram essa situação, eles enfrentam a oposição de muitos apoiadores do ex-presidente Donald Trump no Congresso.



"A ala republicana extremista da Câmara dos Representantes está brincando com a vida das pessoas", acusou a Casa Branca em um comunicado nesta terça-feira.



Esse bloqueio ameaça até mesmo a ajuda econômica para a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia. A Casa Branca pretende que a lei de financiamento inclua US$ 24 bilhões (cerca de R$ 116 bilhões, na cotação atual) em ajuda militar e humanitária para Kiev, uma ideia apoiada pelos dois partidos no Senado, mas fortemente contestada pelos apoiadores de Trump na Câmara dos Representantes.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitará Washington na quinta-feira para se encontrar com o presidente Joe Biden e líderes parlamentares, após participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York, nesta terça-feira.