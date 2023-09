Calhanoglu desfalca Inter de Milão na estreia contra Real Sociedad na Champions

436

O meio-campista turco Hakan Calhanoglu vai desfalcar a Inter de Milão na quarta-feira, contra a Real Sociedad, na estreia na Liga dos Campeões, anunciou nesta terça-feira (19) o clube italiano.



Em um comunicado, a Inter disse que o jogador não viajará a San Sebastián, na Espanha, para a partida do Grupo D devido a "uma distensão na coxa esquerda". O meia de 29 anos marcou um gol de pênalti na goleada de sua equipe por 5 a 1 sobre o grande rival Milan, no sábado, o que ajudou o time 'nerazzurro' a consolidar sua liderança na Serie A.



O ponta-esquerda colombiano Juan Cuadrado também será uma baixa devido a uma lesão no joelho que sofreu com sua seleção durante a janela internacional.



A Inter de Milão está no Grupo D da Liga dos Campeões com Real Sociedad, Benfica e RB Salzburg.