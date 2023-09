Indicados ao Grammy Latino nas principais categorias

436

Confira os indicados nas principais categorias da 24ª edição do Grammy Latino, que pela primeira vez acontecerá fora dos Estados Unidos, na cidade espanhola de Sevilha, em 16 de novembro:



- Gravação do Ano -



"No es que te extrañe" - Christina Aguilera



"Carretera y manta" - Pablo Alborán



"Déjame llorarte" - Paula Arenas e Jesús Navarro



"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" - Bizarrap e Shakira



"Si tú me quieres" - Fonseca e Juan Luis Guerra



"Mientras me curo del cora" - Karol G



"De todas las flores" - Natalia Lafourcade



"Ojos marrones" - Lasso



"La fórmula" - Maluma e Marc Anthony



"Despechá" - Rosalía



"Correcaminos" - Alejandro Sanz com Danny Ocean



- Álbum do Ano -



"La cu4rta hoja" - Pablo Alborán



"A ciegas" - Paula Arenas



"De adentro pa afuera" - Camilo



"Décimo cuarto" - Andrés Cepeda



"Vida cotidiana" - Juanes



"Mañana será bonito" - Karol G



"De todas las flores" - Natalia Lafourcade



"Play" - Ricky Martín



"Eadda9223" - Fito Páez



"Escalona nunca se había grabado así" - Carlos Vives



- Canção do Ano -



"Acróstico" - Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa e Shakira



"Amigos" - Pablo Alborán e María Becerra



"De todas las flores" - Natalia Lafourcade



"Ella baila sola" - Pedro Julián Tovar Oceguera



"NASA" - Édgar Barrera, Camilo e Alejandro Sanz



"Ojos marrones" - Luis Jiménez, Lasso e Agustín Zubillaga



"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" - Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz e Shakira



"Si tú me quieres" - Fonseca, Yadam González e Yoel Henríquez



"Tqg" - Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums e Shakira



"Un x100to" - Bad Bunny, Édgar Barrera, Marco Daniel Borrero e Andrés Jael Correa Ríos



- Melhor Canção Pop -



"5:24" - Edgar Barrera & Camilo



"Bailo Pa Ti" - Natalia Hernández Morales, Monsieur Periné, Santiago Prieto Sarabia, Julio Reyes Copello e Mitchie Rivera



"Contigo" - Pablo Alborán, Mauricio Rengifo, Andrés Torres e Sebastián Yatra



"Déjame Llorarte" - Paula Arenas e Manuel Ramos



"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" - Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno e Shakira



- Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa -



"Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo" - Bryan Behr



"Em Nome da Estrela" - Xênia França



"Hodari" - Hodari



"Quintal" - Melim



"As Palavras, Vol. 1 & 2" - Rubel



- Melhor Álbum de Música Popular Brasileira -



"Mil Coisas Invisíveis" - Tim Bernardes



"Vem Doce" - Vanessa da Mata



"D" - Djavan



"Serotonina" - João Donato



"Daramô" - Tiago Iorc



- Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa -



"Da Favela Pro Asfalto" - Àttøøxxá & Carlinhos Brown



"Aviso De Amigo" - GIULIA BE



"Fé" - Iza



"Distopia" - Planet Hemp com Criolo



"Good Vibe" - Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas



- Melhor Álbum de Música Sertaneja -



"Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque" - Chitãozinho & Xororó



"Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel" - Daniel



"É Simples Assim (Ao Vivo)" - Jorge & Mateus



"Decretos Reais" - Marília Mendonça



"Raiz" - Lauana Prado



- Melhor Urbana -



"La Jumpa" - Arcangel com Bad Bunny



"Ojalá" - Maria Becerra



"Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Bizarrap com Quevedo



"Tqg" - Karol G com Shakira



"Yandel 150" - Yandel & Feid



- Melhor Álbum de Música Urbana -



"Xtassy" - Akapellah



"Saturno" - Rauw Alejandro



"3Men2 Kbrn" - Eladio Carrión



"Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum" - Feid



"Mañana Será Bonito" - Karol G



"Alma" - Nicki Nicole



- Melhor Canção Urbana -



"Automático" - María Becerra



"La Jumpa" - Bad Bunny e Austin Santos



"Mi Mejor Canción" - Nelson Onell Diaz, Farruko, Gocho, Franklin Jovani Martinez & Eric Pérez Rovira



"Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Santiago Alvarado, Bizarrap e Quevedo



"Tqg" - Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums e Shakira



"Yandel 150" - Jowan, Andres David Restrepo, Joan Manuel Ubinas Jiménez e Yandel



- Melhor Álbum de Rock -



"Íntimo Extremo - 30 Años" - A.N.I.M.A.L



"Cowboys De La A3" - Arde Bogotá



"De La Tierra III" - De La Tierra



"Dopelganga" - Eruca Sativa



"Sólo D' Lira" - Molotov



- Melhor Álbum de Música Alternativa -



"Martínez" - Cabra



"Nacarile" - iLe



"Bolero Apocalíptico" - Monsieur Periné



"Mesa Dulce" - Dante Spinetta



"Reputa" - Zahara



- Melhor Álbum de Cantor Compositor -



"Nueve" - Santiago Cruz



"Los Mejores Años" - Joaquina



"De Todas Las Flores" - Natalia Lafourcade



"Tierra De Promesas" - Maréh



"El Equilibrista" - Juan Carlos Pérez Soto



- Melhor Artista Revelação -



Borja



Conexión Divina



Ana Del Castillo



Natascha Falcão



Gale



Paola Guanche



Joaquina



Leon Leiden



Maréh



Timø