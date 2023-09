Zelensky acusa Rússia de 'genocídio' por sequestro de crianças ucranianas

436

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta terça-feira (19), que a Rússia está realizando um "genocídio" com o sequestro de crianças, em um clamor por solidariedade diante da Assembleia Geral das Nações Unidas.



"Na Rússia, eles ensinam essas crianças a odiarem a Ucrânia e rompem todos os laços com suas famílias. E isto é claramente um genocídio", disse Zelensky.



Em um discurso no qual vestiu sua tradicional camiseta verde oliva, como sempre tem feito desde o início da guerra, Zelensky reiterou seu pedido para a realização de uma cúpula de nações com ideias semelhantes.



"Estamos preparando uma Cúpula Mundial pela Paz. Convido todos vocês - todos os que não toleram nenhuma agressão - para preparar conjuntamente a cúpula", disse o presidente ucraniano, que discursou pessoalmente pela primeira vez neste espaço da ONU, falando em inglês.



Zelensky também afirmou que não se pode permitir que a Rússia - membro permanente do Conselho de Segurança - possua armas nucleares. "Os terroristas não têm direito a possuir armas nucleares", disse.



Também denunciou o governo do presidente russo, Vladimir Putin, por utilizar tanto a energia quanto os alimentos como "armas" para pressionar o mundo.



"O agressor está utilizando muitas outras coisas como armas, e utiliza essas coisas não apenas contra o nosso país, mas também contra os de vocês", frisou.