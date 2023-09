Empoli demite Paolo Zanetti, primeiro técnico a cair no campeonato italiano

436

Com apenas quatro rodadas disputadas no Campeonato Italiano, um primeiro técnico já foi demitido nesta terça-feira (19): Paolo Zanetti, cujo time, o Empoli, sofreu uma dura goleada de 7 a 0 diante da Roma no domingo, no estádio Olímpico da capital.



"O Empoli anuncia que demitiu Paolo Zanetti e seus dois assistentes, Nicola Beati e Fabio Trentin, do time principal", informou o clube toscano em um primeiro comunicado.



Pouco depois, o último colocado do campeonato italiano revelou o nome de seu novo treinador: o veterano Aurelio Andreazzoli, de 69 anos, que assinou até o final da temporada, com mais uma temporada opcional.



Zanetti, de 40 anos, comandava o Empoli desde junho de 2022 e a equipe terminou a temporada na 14ª colocação.



Mas o Empoli vem fazendo uma péssima campanha. Perdeu os primeiros quatro jogos da temporada, sofrendo 12 gols e não conseguiu marcar nenhum.