Milan empata com Newcastle (0-0) em casa na 1ª rodada da Liga dos Campeões

O Milan, semifinalista da última edição, ficou só num empate frustrante contra o inglês Newcastle (0-0), nesta terça-feira (19), no estádio de San Siro, em Milão, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Os milaneses não souberam aproveitar as inúmeras oportunidades que tiveram e terão que se contentar com um único ponto conquistado em sua estreia na competição, num difícil Grupo F, em que o Paris Saint-Germain recebe o Borussia Dortmund, também nesta terça-feira.



Embora a equipe lombarda desta vez não tenha sofrido uma enxurrada de gols como na dolorosa goleada de sábado diante da Inter de Milão (5-1), o ponto somado contra os 'Magpies', que estão de volta à principal competição europeia de clubes após 20 anos de ausência, pode ser escasso para os jogadores comandados pelo técnico Stefano Pioli, que dominaram a partida e criaram as melhores chances.



O goleiro da seleção inglesa Nick Pope frustrou diversas oportunidades do Milan, principalmente no primeiro tempo, em partida em que o ex-rossonero Sandro Tonali retornou ao San Siro, desta vez vestindo as cores alvinegras do time do norte da Inglaterra, e que teve uma atuação discreta antes de ser substituído aos 72 minutos de jogo.



Os donos da casa também perderam o goleiro Mike Maignan, que devido a problemas musculares precisou ser substituído a dez minutos do final por Marco Sportiello (81'), que ainda teve tempo de se destacar com uma boa defesa nos acréscimos após um chute de Sean Longstaff.