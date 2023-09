436

O Milan, semifinalista da última edição, ficou só num empate frustrante contra o inglês Newcastle (0-0), nesta terça-feira (19), no estádio de San Siro, em Milão, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Os milaneses não souberam aproveitar as inúmeras oportunidades que tiveram e vão ter que se contentar com um único ponto conquistado em sua estreia na competição, num difícil Grupo F, em que o Paris Saint-Germain recebe o Borussia Dortmund, também nesta terça-feira.