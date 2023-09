436

O presidente americano, Joe Biden, instou a ONU, nesta terça-feira (19), a autorizar uma "missão multinacional de apoio à segurança", com o Quênia à frente, para lidar com gangues em um Haiti devastado por conflitos.



"Apelo ao Conselho de Segurança que autorize essa missão agora. O povo do Haiti não pode esperar muito mais", declarou Biden na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.