Cinco americanos libertados pelo Irã pousam perto de Washington

Cinco americanos soltos pelo Irã em uma troca de prisioneiros chegaram de avião aos Estados Unidos procedentes do Catar, país que mediou este intercâmbio, informou uma autoridade nesta terça-feira (19).



Os cinco, entre eles um que esteve preso por oito anos, chegaram a uma base militar na região de Washington e, durante o dia, passaram por exames médicos, detalhou a mesma fonte, sob condição de anonimato.



O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, publicou na rede social X (antigo Twitter) uma foto dos cinco ex-prisioneiros a bordo de um avião ao lado de diplomatas americanos que negociaram o intercâmbio com Teerã.



"Bem-vindos", escreveu Sullivan.



Após negociações mediadas pelo Catar, os dois países concluíram a troca com a transferência para Teerã de seis bilhões de dólares (31 bilhões de reais na cotação atual), congelados pela Coreia do Sul, aliado dos Estados Unidos.



O governo americano de Joe Biden rejeitou as críticas em seu país de que estaria pagando um "resgate", insistindo em que o dinheiro será utilizado apenas com fins humanitários, com a ameaça de voltar a congelar os fundos em caso contrário.



O Irã insiste, no entanto, em que tem pleno acesso a esses recursos.



O dinheiro "cruelmente bloqueado até agora e atualmente em posse da República Islâmica pertence ao povo e o utilizaremos para satisfazer as necessidades das pessoas", declarou em Nova York o presidente iraniano, Ebrahim Raisi.



Raisi e Biden serão alguns dos líderes mundiais reunidos nesta terça em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas.