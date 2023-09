Bombardeios russos deixam seis mortos na Ucrânia

436

Três civis morreram nesta terça-feira (19) em um bombardeio russo na cidade de Kupiansk, nordeste da Ucrânia; duas pessoas faleceram em Kherson, no sul; e uma, em Lviv, durante um ataque noturno com drones.



"O inimigo atacou Kupiansk com uma bomba teleguiada. Três civis morreram", escreveu no Telegram o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, que denunciou "mais um crime de guerra dos ocupantes russos".



Em Kherson, um bombardeio russo atingiu um ônibus e matou um policial. Duas pessoas ficaram feridas, e uma faleceu algumas horas depois, informou o comandante militar da cidade.



O governador da região de Lviv informou que um ataque noturno com drones russos deixou um morto.



O governador regional, Maksim Kozitski, informou que sete drones foram derrubados, mas que alguns aparelhos atingiram depósitos na cidade de Lviv, que fica a mais de 1.000 quilômetros da frente de batalha.



O ataque incendiou totalmente um depósito da ONG Caritas-Spes, que armazenava 300 toneladas de insumos para emergências, afirmou o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU em um comunicado.