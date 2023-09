Naufrágio em rio de Mianmar deixa dezenas de desaparecidos

436

Um barco com centenas de pessoas a bordo afundou na manhã desta terça-feira (19) em um rio no norte de Mianmar, e dezenas de pessoas estão desaparecidas, informou a imprensa local.



A embarcação naufragou por volta das 10h locais (00h00 no horário de Brasília), no rio Chindwin, na região de Sagaing.



Uma fonte próxima da autoridade regional de Transportes disse aos jornais que a operação de busca já começou e que o número de desaparecidos está sendo calculado.



A região de Sagaing é um reduto de milícias que lutam contra o Exército de Mianmar, que derrubou o governo democrático em um golpe de Estado em fevereiro de 2021.



Os barcos que transportam passageiros na costa e nos rios de Mianmar costumam viajar com excesso de lotação e, quando há acidentes, o número de mortos é elevado.