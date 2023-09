Pai foragido de menina que morreu na Inglaterra será julgado por homicídio

436

O pai de uma menina de 10 anos encontrada morta no sul da Inglaterra, assim como outros dois suspeitos acusados após sua fuga no Paquistão, serão julgados pelo assassinato em um ano, anunciou um tribunal em Londres nesta terça-feira(19).



O corpo de Sara Sharif foi encontrado em 10 de agosto na casa da família, após uma ligação que seu pai fez do Paquistão. A autopsia revelou que a menina sofreu "muitos ferimentos" durante um longo período.



O pai de Sara, Urfan Sharif, de 41 anos, sua companheira Beinash Batool, de 29 anos, assim como o irmão de Urfan, Faisal Malik, de 28 anos, fugiram para o Paquistão um dia antes do corpo ser encontrado, o que motivou uma busca internacional.



Eles foram presos e acusados em seu retorno ao Reino Unido na semana passada. Os três suspeitos se apresentaram à Justiça por vídeo nesta terça-feira transmitido da prisão.



O juiz Mark Lucraft anunciou um processo de seis semanas para os três suspeitos, a partir de 2 de setembro de 2024.



Olga Sharif, mãe de Sara, falou a uma emissora de televisão da Polônia, seu país de origem, sobre a dor de perder sua filha e ver seu corpo sem vida.



O casal se separou em 2015 e Sara e seu irmão mais velho viviam com ela até que a Justiça decidiu que deveriam morar com seu pai em 2019.