Ucrânia pede 'indenizações' à Rússia na Corte Internacional de Justiça

A Ucrânia pediu nesta terça-feira (19) à Corte Internacional de Justiça (CIJ) que imponha a Moscou o pagamento de "indenizações", acusando a Rússia de realizar uma "guerra imperialista", de "querer apagar do mapa" a Ucrânia e "desprezar" o direito internacional.



A Ucrânia respondeu aos argumentos da Rússia na CIJ em Haia, onde os dois países se enfrentam em um processo aberto por Kiev, que acusa Moscou de ter utilizado equivocadamente acusações de genocídios para justificar sua invasão em 2022.



"A Rússia não está acima da lei. Deve ser responsabilizada", declarou Anton Korinevich, diplomata ucraniano, ao tribunal.



"Vocês têm o poder de declarar que os atos da Rússia são ilícitos, que esses abusos persistentes devem cessar" e que a lei deve ser aplicada para "que a Rússia repare o dano causado", disse aos magistrados.



A Ucrânia recorreu à principal jurisdição da ONU pouco depois do início da ofensiva em fevereiro de 2022, em uma tentativa de combater seu vizinho em todas as frentes, jurídica, diplomática e militar.



"A Rússia tentar derrubar nosso governo eleito democraticamente", afirmou Korinevich.