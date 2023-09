Rafael Nadal diz que gostaria de ver Mbappé no Real Madrid

436

O tenista espanhol Rafael Nadal, torcedor confesso do Real Madrid, admitiu, nesta segunda-feira (18), que gostaria que o atacante do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé fosse jogar no time 'merengue'.



"Ficaria feliz se ele viesse. Claro que gosto dele, quem não gosta dele?", disse Nadal em entrevista à rede Movistar+, negando que possa sentir ressentimento em relação ao craque francês por ele não ter assinado com o Real Madrid.



"Eu quero que ele venha, não tenho problemas com Mbappé", disse Nadal.



"Ressentimento? Nenhum. Muito pelo contrário, só tenho gratidão porque se ele vier, quando vier, virá abrindo mão de muito dinheiro", completou o ídolo espanhol.



O astro do tênis também foi questionado se gostaria de um dia ser presidente do Real Madrid.



"Acho que gostaria, mas antes de tudo, são muitas coisas. Hoje temos o melhor presidente possível, depois a vida dá muitas voltas e aí é preciso saber se a pessoa está capacitada para fazer as coisas", respondeu o tenista de 37 anos.



"Sou bastante realista comigo mesmo, conheço minhas limitações e não sei se seria capaz ou não", acrescentou Rafael Nadal.